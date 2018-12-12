Медведев порассуждал об изменениях в Конституции

Премьер-министр Дмитрий Медведев допустил внесение изменений в Конституцию, если это будет необходимо для «актуализации статуса органов власти» или «развития тех или иных прав». Об этом он написал в статье «25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью», опубликованной в журнале «Закон» и на сайте правительства.

Медведев отметил, что никакие поправки не должны затрагивать права личности и подрывать основы демократического устройства страны. Он добавил, что сам предлагал вносить точечные изменения: о продлении срока полномочий президента и депутатов Госдумы, а также об отчетности правительства перед парламентом.

«Конституция в принципе должна быть вечной. Она призвана ввести в качестве незыблемых соответствующие нормы и принципы навсегда, на не ограниченную каким-либо сроком или событиями перспективу. Мы должны беречь Конституцию. Помнить о том, что каждое ее положение не просто юридически выверенное, но часто — выстраданное и омытое кровью. Именно ее положения придают нам надежду на лучшее», – подчеркнул премьер.

По его словам, Основной закон 1993 года выдержал проверку временем и за прошедшие 25 лет не был радикально пересмотрен, базовые устои сохранены в неизменном виде. Медведев уверен, что в будущем необходимо сделать так, чтобы «весь государственный аппарат работал не как вещь в себе», а был направлен «на реализацию принципов современного правового социального и демократического государства, концепции Конституции Человека».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Кремль не собирается менять Конституцию.

12 декабря 2018 года исполнилось 25 лет с дня принятия действующей Конституции России.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!

*** Редакция «Ленты.ру» ищет героев, которые могут рассказать о трудностях жизни, связанных с бедностью. Если у вас или ваших знакомых не хватает денег на базовые потребности (минимальный набор продуктов, одежду и так далее), и вы вынуждены искать способы выживания в этих условиях, поделитесь своими историями с нами. Пишите по адресу: russia@lenta-co.ru