Кремль открестился от реформирования Конституции

Кремль не готовит изменений в Конституцию России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС в среду, 10 октября.

«Безусловно, мы воспринимаем это [статью председателя конституционного суда Валерия Зорькина] как личную экспертную точку зрения. (...) Зорькин давно возглавляет Конституционный суд, обладает гигантским совершенным опытом, поэтому это его личное мнение», — сказал Песков, комментируя статью председателя КС Валерия Зорькина в «Российской газете».

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Представитель Кремля еще раз обратил внимание журналистов на то, что каких-либо действий в этом русле в администрации не предпринимается.

Накануне «Российская газета» опубликовала статью Зорькина «Буква и дух Конституции», в которой глава КС заявил о целесообразности «точечных изменений» в основном законе. По его словам, документ имеет ряд недостатков, в частности, речь идет о дисбалансе между ветвями законодательной и исполнительной власти (с креном в пользу исполнительной), недостаточном балансе сдержек и противовесов. При этом автор статьи подчеркивает, что в полном обновлении Конституция не нуждается.

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