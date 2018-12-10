Россияне решили помочь бедствующему деду из ролика с елочкой

Алтайского пенсионера Вячеслава Степановича, известного по ролику о городской елке, решили поддержать коллекцией принтов, говорится в полученном редакцией «Ленты.ру» пресс-релизе из интернет-магазина Vsemayki.ru.

Дизайнеры предложили три варианта надписей: «#безсоли», «елочка мне нравится» и «#безБоли».

«Мы понимаем, что это одна история из тысяч. Сейчас мы поможем Вячеславу Степановичу, но хотим, чтобы это стало началом чего-то большего», — отметила пресс-секретарь компании Юлия Бармаева.

Пятую долю выручки предприниматели пообещали передать герою мема.

В начале декабря в сети распространилось видео, на котором пенсионер из Бийска в Алтайском крае выходит из себя после вопроса журналиста об установленной в центре города елке.

«Мне есть нечего, х** без соли доедаю. А вы спрашиваете, елочка мне нравится? Елочка, б****, мне нравится?!» — закричал пенсионер.

Свое поведение мужчина объяснил трудным материальным положением. Он живет на пенсию в 10 тысяч рублей, половину из которой тратит на коммунальные платежи. У мужчины, как он сам утверждает, за плечами два высших образования и работа директором завода.

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