Обматеривший журналистов россиянин пожаловался на тяжелую жизнь на пенсии

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Пенсионер из Бийска в Алтайском крае вышел из себя из-за вопроса журналистов о городской елке и выплеснул на них накопившееся раздражение, сообщает группа Barnaul22 во «ВКонтакте».

«Мне есть нечего, х** без соли доедаю. А вы спрашиваете, елочка мне нравится? Елочка, б****, мне нравится?!» — возмутился мужчина.

Позднее свое поведение он объяснил тяжелой жизненной ситуацией. Пожилой человек получает 10 тысяч рублей пенсии, половину этой суммы отдает за квартиру, а на остальные пять тысяч живет целый месяц. «Как прожить?» — сокрушался он.

«Я же не быдло. У меня два высших образования. Доработался до директора завода. Крым, Кавказ, Украину прошел. У меня дед восстание поднимал на Кубани. Отец у меня две войны прошел. Я из простого человека в люди вышел. А теперь я никто. Люди такие, как я, без соли доедают», — добавил пенсионер.

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