Родители детей-инвалидов рассказали о жизни на пять тысяч рублей в месяц

Родители детей-инвалидов по всей России вышли на акции протеста и потребовали увеличить размер пособий для лиц, ухаживающих за инвалидами (ЛОУ), потому что «прожить на эти деньги невозможно», пишет «Коммерсантъ».
Сейчас государство ежемесячно выплачивает 5,5 тысяч рублей родителю или опекуну, ухаживающему за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы. Если ухаживают «иные лица», например взрослые дети за родителями, то они получают всего 1,2 тысячи рублей в месяц. Во многих случаях для ухаживающего эта сумма становится единственным доходом, поскольку совмещать работу и уход почти нереально.
Многие участники митингов признавались, что денег им катастрофически не хватает, у многих огромные долги и кредиты. «Выросло пособие по безработице, многократно поднялись цены на продукты питания, лекарства, коммунальные услуги, а нам не добавили ни копейки», — рассказала жительница Калининграда, мама 15-летнего инвалида-колясочника Марина.
В разговоре с изданием организатор митинга в Ульяновске Ильдар Габитов отметил, что ЛОУ называют себя «людьми, забытыми государством». Пример тому — утвержденный бюджет страны на следующий год, в котором расходов на повышение пособия в очередной раз не предусмотрено.
Митинги приурочены к Международному дню инвалидов и прошли в 17 российских города —: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Кирове, Калининграде, Курске, Красноярске, Воронеже, Владимире, Белгороде, Симферополе, Севастополе, Саратове, Перми, Уфе, Ульяновске и Владикавказе.
Ранее организатор московской акции, мать ребенка-инвалида Светлана Штаркова создала на Change.org петицию с требованием приравнять федеральное пособие к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), который в 2018 году составил более 11,1 тысячи рублей. Штаркова отметила, что с появлением в семье инвалида одному из членом семьи приходится полностью посвятить себя уходу и перестать работать. «В итоге ухаживающие за инвалидами становятся иждивенцами своих инвалидов», – писала женщина. На момент публикации новости ее петиция собрала почти 764 тысячи голосов.