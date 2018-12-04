Родители детей-инвалидов рассказали о жизни на пять тысяч рублей в месяц

Родители детей-инвалидов по всей России вышли на акции протеста и потребовали увеличить размер пособий для лиц, ухаживающих за инвалидами (ЛОУ), потому что «прожить на эти деньги невозможно», пишет «Коммерсантъ».

Материалы по теме «Мучение, а не жизнь» Куда может завести дискуссия об ответственности за рождение больных детей

Сейчас государство ежемесячно выплачивает 5,5 тысяч рублей родителю или опекуну, ухаживающему за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы. Если ухаживают «иные лица», например взрослые дети за родителями, то они получают всего 1,2 тысячи рублей в месяц. Во многих случаях для ухаживающего эта сумма становится единственным доходом, поскольку совмещать работу и уход почти нереально.

Многие участники митингов признавались, что денег им катастрофически не хватает, у многих огромные долги и кредиты. «Выросло пособие по безработице, многократно поднялись цены на продукты питания, лекарства, коммунальные услуги, а нам не добавили ни копейки», — рассказала жительница Калининграда, мама 15-летнего инвалида-колясочника Марина.

В разговоре с изданием организатор митинга в Ульяновске Ильдар Габитов отметил, что ЛОУ называют себя «людьми, забытыми государством». Пример тому — утвержденный бюджет страны на следующий год, в котором расходов на повышение пособия в очередной раз не предусмотрено.

Митинги приурочены к Международному дню инвалидов и прошли в 17 российских города —: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Кирове, Калининграде, Курске, Красноярске, Воронеже, Владимире, Белгороде, Симферополе, Севастополе, Саратове, Перми, Уфе, Ульяновске и Владикавказе.

Ранее организатор московской акции, мать ребенка-инвалида Светлана Штаркова создала на Change.org петицию с требованием приравнять федеральное пособие к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), который в 2018 году составил более 11,1 тысячи рублей. Штаркова отметила, что с появлением в семье инвалида одному из членом семьи приходится полностью посвятить себя уходу и перестать работать. «В итоге ухаживающие за инвалидами становятся иждивенцами своих инвалидов», – писала женщина. На момент публикации новости ее петиция собрала почти 764 тысячи голосов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!

*** Редакция «Ленты.ру» ищет героев, которые могут рассказать о трудностях жизни, связанных с бедностью. Если у вас или ваших знакомых не хватает денег на базовые потребности (минимальный набор продуктов, одежду и так далее), и вы вынуждены искать способы выживания в этих условиях, поделитесь своими историями с нами. Пишите по адресу: russia@lenta-co.ru