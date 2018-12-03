Российским инвалидам оказалось негде оспаривать решения чиновников

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала приуроченное к Международному дню инвалидов обращение, в котором говорится о массовых жалобах россиян на произвол чиновников, устанавливающих те или иные группы инвалидности.
По ее словам, проблема в отсутствии института независимой медико-социальной экспертизы, с помощью которой можно было бы оспорить решение этих людей.
О необходимости создания таких структур, как отмечает Москалькова, правозащитники говорят уже два десятка лет, но решения до сих пор нет.
Люди с ограниченными возможностями также часто жалуются на волокиту, из-за которой они вовремя не получают необходимую для реабилитации или адаптации технику, денежные компенсации, а также на декларируемую, но фактически отсутствующую «доступную среду».
Кроме того, омбудсмен подчеркнула важность привлечения общественности и всех ответственных государственных органов к защите прав на получение должного лечения и ухода россиян, находящихся на излечении в психоневрологических учреждениях.