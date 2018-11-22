Медведев предложил взять в чиновники инвалидов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил главе Минтруда Максиму Топилину рассмотреть возможность приема на госслужбу людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает ТАСС.

Это идею премьеру подали представители общероссийских общественных организаций инвалидов, с которыми он встречался накануне.

«Это интересная идея, в том числе с точки зрения инклюзивности, поскольку чиновнику, имеющему ограничения по здоровью, будет гораздо труднее отказать человеку с инвалидностью. А потом — действительно, такие люди, которые будут на госслужбе, вполне вероятно будут работать лучше, чем многие другие, и даже подавать пример», — сказал он.

Медведев предложил начать с Министерства труда и социальной защиты.

Федеральным законодательством не предусмотрено препятствий для приема на госслужбу человека с ограниченными возможностями здоровья. При этом соискатель не должен иметь противопоказаний к выполнению задач, которые прописаны в должностной инструкции. Трудоустройство проводится на конкурсной основе.

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