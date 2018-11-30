В России задумались об уголовном наказании за дискриминацию инвалидов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос об уголовной ответственности за дискриминацию людей с инвалидностью. Соответствующее распоряжение появилось на сайте правительства.

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Исполнителями указания назначены министерство юстиции, министерство труда и социальной защиты, министерство экономического развития и Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.

Им также поручено проработать вопрос о том, чтобы бремя доказательства отсутствия дискриминации было возложено на человека, который, по мнению инвалида, нарушил его права.

Отмечается, что о результатах ведомства должны будут отчитаться до 13 мая следующего года.

В августе этого года четверо подростков от 14 до 16 лет до смерти избили 20-летнего человека с инвалидностью. Они пригласили его за гаражи, где раздели и стали наносить удары. По словам знакомых погибшего, подростки могли считать его наркоманом из-за ограниченных возможностей по здоровью — у молодого человека были проблемы с речью.

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