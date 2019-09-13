В посадившем за руль маленького сына пьяном мужчине узнали российского чиновника

Видео: t.me/pdmnews

В Воронежской области пьяный мужчина посадил несовершеннолетнего сына за руль автомобиля. Об этом пишет «Блокнот».

В интернете появилось видео, на котором видно, как ребенок управляет автомобилем. Предположительно, он едет по трассе М4 «Дон». В это время мужчина, ведущий съемку, говорит: «Вот что значит, когда папа есть, папа выпил, а есть еще сын, который может ездить». Мужчина также предупреждает ребенка, чтобы тот не набирал слишком высокую скорость. На вид мальчику на записи не более 12 лет.

По данным «Блокнота», голос за кадром принадлежит советнику губернатора Воронежской области Алексею Филимонову. В разговоре с Telegram-каналом «Подъем» Филимонов назвал видео фейком. Он также заявил, что не является советником губернатора, а лишь занимает должность члена комиссии по вопросам безопасности движения при главе региона.

Ранее в Пензенской области главу управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Валерия Муругова уволили после привлечения к ответственности за вождение в нетрезвом виде. В задачи управления, возглавляемого Муруговым, входили в том числе вопросы противодействия распространению наркомании и алкоголизма, а также обеспечения безопасности дорожного движения.

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