Путин поручил ввести дополнительные выплаты медработникам

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медработникам организаций, оказывающих первичную помощь. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Правительству также предстоит выступить с предложением повысить единовременные выплаты медикам, которые переехали на работу в села, поселки или поселки городского типа в районах Крайнего Севера, Арктической зоне, а также на удаленных территориях с низкой транспортной доступностью.

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Кроме того, до 1 октября правительству необходимо предложить законодательное закрепление понятий «молодой специалист» и «врач-наставник», чтобы выпускники медвузов могли работать в государственных и муниципальных медучреждениях под контролем опытных специалистов в течение трех лет.

К этому же сроку правительство должно представить предложения о совершенствовании отраслевой системы оплаты труда медработников, предусмотрев единую структуру зарплаты медработников на всей территории страны, а также нормативы минимального оклада медработника. Ответственным за выполнение поручений назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.

20 августа президент России Владимир Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения провалом, а также остался недоволен тем, что происходит с зарплатами врачей. «Вот мы в целом по стране вроде как добились целевых показателей — 200 процентов по экономике регионов. Но это далеко не везде так. В малых городах, населенных пунктах, на селе — там близко ничего нет подобного», — сказал глава государства. Он поручил правительству «внимательно посмотреть», как выплачиваются компенсационные и стимулирующие выплаты.

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