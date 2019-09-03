Путин оказался знатоком монгольской мудрости

Президент России Владимир Путин на приеме по случаю 80-летия победы в боях на Халхин-Голе процитировал известную монгольскую поговорку, сообщают журналисты кремлевского пула в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

«Узнаешь коня, проехав на нем верхом, а человека — по его дружбе», — сказал глава государства.

В ходе приема российский лидер также поздравил президента Монголии Халтмагийна Баттулгу, подчеркнув, что Москва будет делать все для укрепления дружбы с Улан-Батором.

В июле «Русская служба Би-би-си» опубликовала подборку русских поговорок, которые в разное время произносил Владимир Путин. В ролик продолжительностью две с половиной минуты включены несколько десятков высказываний главы государства, в частности, фразеологизм «сапоги всмятку», поговорка про бабушку, дедушку и мужской половой орган, а также несколько поговорок других народов мира.

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