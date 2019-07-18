Мудрости от Путина собрали в одном видео

@bbcrussian / Twitter

«Русская служба Би-би-си» опубликовала в Twitter подборку русских поговорок, которые в разное время произносил президент России Владимир Путин.

Ролик продолжительностью две с половиной минуты начинается с утверждения, что российский лидер «очень любит поговорки». «Поговорками Путин высказывает свое раздражение», — отмечают журналисты.

Затем приводится несколько десятков подобных высказываний главы государства. В подборку попали, в частности, фразеологизм «сапоги всмятку», обозначающий полную бессмыслицу, поговорка про бабушку, дедушку и мужской половой орган, а также несколько поговорок других народов мира.

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