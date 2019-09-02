Путин рассказал о пользе дзюдо

Президент России Владимир Путин считает, что увлечение дзюдо позволяет ему и президенту Монголии Халтмаагийну Баттулге настроиться на одну волну и поддерживать эффективный диалог. Об этом он рассказал в интервью монгольской газете "Одрийн сонин", текст опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что общие интересы и схожий образ мыслей помогли конструктивно решать актуальные вопросы, а также добиваться успехов в реализации перспективных проектов.

При этом Путин рассказал, что для него дзюдо — не просто спорт. По его словам, единоборства воспитывают в человеке силу воли, уважение к окружающим, выдержку и умение держать удар.

В августе испанское издание El Mundo обратило внимание, что президент России Владимир Путин в свои 66 лет выглядит лучше, чем 10 лет назад. Отмечается, что российскому лидеру в свои 66 лет удается оставаться в хорошей форме благодаря достаточному сну, правильному питанию, спорту и отказу от алкоголя. Путин — «самый спортивный президент, которого когда-либо видел Кремль», — писала газета.

Путин занимается восточными единоборствами с 11 лет, имеет звания мастера спорта по дзюдо и самбо. В 2006-м он стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010 году получил диплом «Доктор в области дзюдо» южнокорейского университета Ёнин. Имеет черный пояс по карате.

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