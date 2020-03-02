Российская учительница во время урока назвала детей засранцами

Видео: Динар Зайнуллин / Facebook

В Мурсалимкино Салаватского района Башкирии учительница сельской школы Зуляйха Саитгалина во время урока назвала детей бестолковыми засранцами и упрекнула одну из учениц в алкоголизме. Аудиозапись фрагмента урока выложил на своей странице в Facebook член СПЧ Динар Зайнуллин, к которому обратилась мать девочки.

«Вот у нее воспитание. Сидит, как, простите, алкоголичка. Поведение алкоголика — вот твое воспитание. Тебя такие люди воспитывают. От среды и всю грязь несешь сюда [в школу]. Неадекватная, невоспитанная, несобранная и за себя не отвечает», — говорит учительница башкирского языка на опубликованной аудиозаписи. Саитгалина публично обвиняет родственников девочки в том, что они злоупотребляют спиртными напитками. По ее словам, дедушка девочки денно-нощно пьет, а она якобы употребляет алкоголь вместе с ним.

Кроме того, по словам Саитгалиной, у девочки «голова другим забита» — не родным языком, а ухажерами. Она кричит на нее и на других детей: «Я от вас не отстану, пока не расскажете, сидите и беспредельничаете, никакой субординации».

По словам Зайнуллина, «ор в классе просто ужасен». «Получилось так, что за десять лет я сам проучился в 13 школах. У меня было больше 150 педагогов. Но никогда ни один из них на меня так не кричал», — написал он.

«Неподобающее поведение для педагога... Будем разбираться», — написал министр образования Башкирии Айбулат Хажин в комментариях к записи Зайнуллина.

В декабре учительница русского языка в городе Палласовка Волгоградской области отрезала восьмикласснику челку на уроке. Сообщалось, что она сделала это из личной неприязни. В школе начали проверку, учительницу отстранили от работы. Педагог пояснила, что мальчик постоянно ходил неухоженный, и она отрезала ему «три-четыре волосинки», чтобы «обозначить длину» допустимой прически.

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