Российская учительница на уроке отрезала волосы восьмикласснику

Учитель русского языка в городе Палласовка Волгоградской области отрезала восьмикласснику челку во время урока. Об этом сообщает РИА Новости.

Директор школы утверждает, что педагог «всего лишь слегка подрезала волосы», а полностью челка у 14-летнего подростка исчезла после уроков.

В соцсетях появилась информация, что женщина сделала это из личной неприязни к ученику. В школе утверждают, что конфликта у подростка ни с учителями, ни с другими детьми не было.

Преподаватель отстранена от работы на время служебного расследования. Родители от претензий к учительнице отказались.

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