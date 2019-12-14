Российский учитель обматерил ученика за спор с депутатом на уроке

Учитель средней школы №1 в городе Шахты Ростовской области обматерил одиннадцатиклассника после того, как тот высказал свое мнение на уроке, посвященном Дню Конституции, правам человека и свободе слова. Об этом сообщает издание «Блокнот».

Как сообщает издание, на открытый урок была приглашена региональный депутат от «Единой России» Екатерина Стенякина, которая рассказывала подросткам о важности гражданских прав. По ходу урока ученик по имени Даниил вступил с ней в дискуссию. Депутат обратила внимание на значок КПРФ на груди школьника, на что тот отшутился, что они находятся «по разные стороны баррикад».

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