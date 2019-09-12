СК заинтересовался травлей российского школьника из-за прически

В Красноярском крае следователи начали проверку по факту конфликта между администрацией школы Сосновоборска, решившей отстранить от занятий четвероклассника с «экстравагантной» прической, и его родителями. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются мальчик и его родители, учитель и директор школы. Следователям предстоит установить правомерность требований представителей школьной администрации, а также рассмотреть вопрос о возможном превышении их должностных полномочий», — говорится в сообщении.

Ранее в четверг министр образования региона Светлана Маковская извинилась перед родителями четвероклассника и признала прическу его «личным делом». По ее словам, педагоги не имеют права требовать его отстранения от занятий.

О том, что школьника захотели отстранить от занятий из-за прически, как у Златана Ибрагимовича, стало известно 9 сентября. Родители были не против внешнего вида ребенка, однако педагоги настаивали на том, что это противоречит уставу учебного заведения.

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