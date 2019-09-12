Златана Ибрагимовича призвали защитить российского школьника от травли учителей

Россияне попросили шведского футболиста Златана Ибрагимовича помочь четверокласснику из Сосновоборска Красноярского края, которого педагоги хотят отстранить от занятий из-за его прически. Об этом рассказала русская служба «Би-би-си».

Пользователи из России запустили флешмоб в соцсетях с хештегом #ProkhorNeedYourHelp. Они пишут Ибрагимовичу на английском и просят его записать видео в поддержку школьника, который столкнулся с проблемами из-за внешнего вида. Четвероклассник — фанат Ибрагимовича и носит прическу, как у любимого футболиста: у мальчика выбриты виски, а волосы на затылке обесцвечены и собраны в пучок.

Также россияне пишут посты в поддержку школьника. Они советуют ему самовыражаться и не обращать внимания на взрослых, которые хотят погубить его индивидуальность.

Ибрагимович пока никак не отреагировал на сообщения пользователей.

Управление Следственного комитета России по региону проводит проверку в связи с инцидентом. Сотрудники ведомства опрашивают мальчика, его родителей и педагогов. Рассматривается вопрос о возможном превышении должностных полномочий.

О том, что школьника захотели отстранить от занятий из-за прически, как у Златана Ибрагимовича, стало известно 9 сентября. Родители не против внешнего вида ребенка, однако педагоги настаивают, что это противоречит уставу учебного заведения.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!