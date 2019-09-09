Российского школьника захотели отстранить от занятий из-за хипстерской прически

В одной из школ Красноярского края пообещали отстранить от занятий четвероклассника из-за обесцвеченных волос и хипстерского пучка. Ребенок сделал прическу, как у любимого футболиста Златана Ибрагимовича, пишет «Комсомольская правда».

По словам мальчика, родители были не против его стрижки. «Мама даже сама меня обесцвечивала. Ходил с этой прической, наверное, год. <...> В этом году волосы стали мешать, и я их собрал», — рассказал ребенок.

По данным издания, с августа в школе действует обновленный устав, в котором прописано: «Запрещаются экстравагантные стрижки и прически (дреды, ирокезы и т.п.), окрашивание волос в яркие неестественные цвета». В связи с этим, по словам директрисы школы Людмилы Пестовой, были вызваны родители мальчика с неподобающей стрижкой.

На встречу с завучем пришла сестра ученика. Когда она спросила, на каком основании ребенка не допускают до занятий, завуч Ольга Геннадьевна взяла за его хвостик и показала, на каком. Родители школьника не согласны с педагогами школы и намерены бороться.

Пестова заявила изданию, что единый стиль во внешнем виде учеников, о котором говорится в обновленном уставе школы, исключает неравенство. «Форму с эмблемой надел, а на голове непонятно что, как пугало что ли?» — заявила она.

В администрации изданию пояснили, что в школе действительно вступило в силу новое положение о форме и внешнем виде учащихся, однако отстранять ребенка от занятий никто не собирался. «Ребенка никто не может за внешний вид отстранить от занятий, это не предусмотрено законом об образовании. Мальчик будет точно также ходить в школу и учиться», — уточнила пресс-секретарь администрации Юлия Крюкова, добавив, что в школе сочли прическу мальчика «экстравагантной» и сделали ему замечание по этому поводу.

Ранее, в феврале, ученика одного из частных лицеев Санкт-Петербурга отстранили от занятий из-за того, что он покрасил волосы. Завуч и директор потребовали, чтобы ребенок перекрасился обратно, обвинив его в нарушении устава, и оказывали психологическое давление.

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