Прическу затравленного российского школьника признали его личным делом

Министр образования Красноярского края Светлана Маковская извинилась перед родителями четвероклассника из Сосновоборска, которого педагоги хотели отстранить от занятий из-за стрижки в стиле Златана Ибрагимовича, и признали прическу его личным делом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Борус».

«Надо понимать, что в период переходного возраста ребята выражают собственную индивидуальность путем нестандартных причесок, порой экстремального цвета волос. Таких учеников у нас много и среди них есть и круглые отличники, победители олимпиад, одаренные дети в различных областях — спорте, искусстве, культуре. Нестандартная прическа — это личное дело учеников», — заявила Маковская, ответив, что школа имеет право лишь рекомендовать учащимся определенные нормы делового стиля, и «не более того».

Она также добавила, что в школу, где учится мальчик с прической Златана Ибрагимовича, направили предостережение за подписью заместителя министра образования Красноярского края Константина Масюлиса с требованием пересмотреть положение о внешнем виде учащихся. Кроме того, педагоги не имеют права требовать перевода ребенка на домашнее обучение в связи с отстранением от занятий.

О том, что школьника захотели отстранить от занятий из-за прически, как у Златана Ибрагимовича, стало известно 9 сентября. Родители были не против внешнего вида ребенка, однако педагоги настаивали, что это противоречит уставу учебного заведения.

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