Отрезавшая челку ученику российская учительница объяснилась

Учительница русского языка в городе Палласовка Волгоградской области Гульнара Мунтаева объяснила, почему и при каких обстоятельствах отрезала волосы восьмикласснику на уроке, сообщает РИА Новости.

По словам женщины, мальчик постоянно ходил неухоженный, и она отрезала ему «три-четыре волосинки», чтобы «обозначить длину» допустимой прически. «Я поступила непедагогично, но из лучших побуждений», — сказала Мунтаева, отметив, что сохранила отстриженные волосы и предоставила их в качестве доказательства руководству учебного заведения.

Она добавила, что после ее занятий школьник пошел на следующий урок, и после него подростка кто-то «серьезно обкорнал». Ранее телеканал «360» писал, что 14-летний ученик помирился с преподавательницей и признался, что челку ему отрезала не она. «Она чуть-чуть там отстригла», — указал он.

О том, что педагог отрезала волосы ученику, стало известно накануне, 15 декабря. Тогда сообщалось, что она сделала это из личной неприязни. В школе начали проверку, учительницу отстранили от работы. Родители мальчика написали заявление с отказом от претензий к Мунтаевой.

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