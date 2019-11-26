Российский школьник пожаловался на завязавшую его «лохматые» волосы учительницу

В Набережных Челнах (Татарстан) родители восьмиклассника из школы №31 пожаловались, что классная руководительница их сына собрала его волосы в хвостик и надела на него «яркую женскую резинку». Об этом мать подростка Гульфия Чебаненко рассказала изданию «Вечерняя Казань».

По словам матери, 19 ноября во время родительского собрания учительница по алгебре, являющаяся классным руководителем, сделала родителям замечание, что подросток ходит в школу лохматый. Чебаненко объяснила, что у сына «от природы пышные вьющиеся волосы», он носит прическу чуть ниже ушей, но она не мешает ему делать уроки и заниматься спортом. Отец пообещал сводить сына в парикмахерскую.

Через день после собрания, 21 ноября, подросток вернулся из школы подавленный, на запястье у него была чужая женская резинка для волос ярко-оранжевого цвета. Школьник объяснил, что ее «нацепила ему на волосы» классная руководительница, собрав волосы в хвостик на затылке. Мальчик просидел так два урока и не снимал. «А разве можно было? Она же учительница», — сказал он.

Классная руководительница отказалась общаться с родителями школьника. Они написали заявление на имя директора, однако директор не поддержал беседу с родителями на тему прически, а заговорил о плохом поведении и успеваемости их сына. Родители обратились в прокуратуру и аппарат президента Республики Татарстан с просьбой разобраться в ситуации.

9 сентября стало известно, что школьника из Красноярского края хотели отстранить от занятий из-за прически как у футболиста Златана Ибрагимовича. Родители были не против внешнего вида мальчика, однако педагоги считали, что это противоречит уставу школы. Министр образования региона Светлана Маковская извинилась перед родителями школьника и сказала, что прическа — его «личное дело». Следственный комитет начал проверку.

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