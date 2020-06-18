Совершивший 60 нарушений ПДД внук экс-губернатора Ишаева арестован на 12 суток

Мировой судья арестовал Игоря Ишаева, устроившего ДТП в центре Москвы, на 12 суток за езду в пьяном виде и без прав. Об этом в четверг, 18 июня, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Мосгорсуда.

Игорь Ишаев, внук бывшего губернатора Хабаровского края, признан виновным в административном правонарушении, он получил наказание в виде административного ареста сроком на 12 суток.

Как уточняет Telegram-канал Life Shot, Ишаева лишили прав еще в 2015 году за езду по встречной полосе, а экзамен на права, который состоялся через три года, 24-летний внук экс-губернатора не прошел. Всего Ишаевым совершено более 60 нарушений ПДД.

17 июня Игорь Ишаев устроил аварию в центре Москвы. «Водитель Porsche Panamera разворачивался под Ваганьковским путепроводом, не справился с управлением и врезался в Porsche Cayenne и в Audi. (...) Машины получили механические повреждения, пострадавших нет», — объясняли в пресс-службе главка столичной полиции. Также сообщалось, что в крови Ишаева после аварии обнаружили 0,738 промилле алкоголя. Водитель утверждал, что был трезв, а после ДТП выпил две или три бутылки пива. Причиной аварии он назвал хоккейную травму — нога застряла между педалями газа и тормоза.

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