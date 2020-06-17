Внук российского экс-губернатора устроил ДТП в центре Москвы

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь устроил ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным ресурса, Ишаев находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время его везут в отделение полиции.

Материалы по теме Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве ФСБ подозревает его в махинациях с лесом. Идут обыски в правительстве региона

Отмечается, что в аварию Ишаев попал не впервые.

В марте 2019-го Виктора Ишаева задержали, а в правительстве региона проверили обыски. В отношении бывшего губернатора возбуждено уголовное дело о хищении средств компании «Роснефть». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). С 2013 по 2018 год он занимал должность вице-президента компании.

Хабаровский край Виктор Ишаев возглавлял с 1991 по 2009 год.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!