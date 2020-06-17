Появились первые кадры с места ДТП с участием внука экс-губернатора Ишаева

Опубликованы первые фотографии с места ДТП с участием внука бывшего российского губернатора Виктора Ишаева Игоря. Кадры распространил Telegram-канал «112».

На них можно заметить автомобиль с сильно поврежденным бампером.

Вечером 17 июня Ишаев попал в аварию в центре Москвы. Он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения — у него в крови обнаружили 0,738 промилле алкоголя. В результате происшествия никто серьезно не пострадал.

Внук бывшего губернатора попал в ДТП не в первый раз. В 2017 году он врезался в фуру на МКАДе. Тогда друга Ишаева госпитализировали с тяжелыми травмами.

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В марте 2019-го Виктора Ишаева задержали, а в правительстве региона проверили обыски. В отношении бывшего губернатора возбуждено уголовное дело о хищении средств компании «Роснефть». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). С 2013 по 2018 год он занимал должность вице-президента компании.

Хабаровский край Виктор Ишаев возглавлял с 1991 по 2009 год.

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