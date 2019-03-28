Бывшего хабаровского губернатора отправили под домашний арест

Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в четверг, 28 марта, сообщает ТАСС.
Согласно постановлению суда, экс-глава региона заключен под стражу на срок до 27 мая 2019 года.
Как уточняет «Интерфакс», Ишаев будет находиться под арестом по месту регистрации в Москве. Прогулки ему суд не разрешил.
Ранее стало известно, что Ишаев не признает свою вину. Он заявил, что его несправедливо обвиняют в хищении 5 миллионов рублей, совершенном за пять лет. По словам бывшего губернатора, данная сумма является лишь частью его зарплаты.
О задержании Ишаева в Москве сообщалось в четверг утром. Позднее силовики провели обыски в правительстве Хабаровского края. Отмечалось, что все прошло «тихо и спокойно».
В отношении бывшего губернатора возбуждено уголовное дело о хищении средств компании «Роснефть». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). С 2013 по 2018 год он занимал должность вице-президента компании.
Хабаровский край Виктор Ишаев возглавлял с 1991 по 2009 год.