Бывшего хабаровского губернатора отправили под домашний арест

Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в четверг, 28 марта, сообщает ТАСС.

Согласно постановлению суда, экс-глава региона заключен под стражу на срок до 27 мая 2019 года.

Как уточняет «Интерфакс», Ишаев будет находиться под арестом по месту регистрации в Москве. Прогулки ему суд не разрешил.

Ранее стало известно, что Ишаев не признает свою вину. Он заявил, что его несправедливо обвиняют в хищении 5 миллионов рублей, совершенном за пять лет. По словам бывшего губернатора, данная сумма является лишь частью его зарплаты.

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О задержании Ишаева в Москве сообщалось в четверг утром. Позднее силовики провели обыски в правительстве Хабаровского края. Отмечалось, что все прошло «тихо и спокойно».

В отношении бывшего губернатора возбуждено уголовное дело о хищении средств компании «Роснефть». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). С 2013 по 2018 год он занимал должность вице-президента компании.

Хабаровский край Виктор Ишаев возглавлял с 1991 по 2009 год.

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