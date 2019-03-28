Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев отказался признать вину

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, не признает свою вину. Об этом в четверг, 28 марта, сообщает РИА Новости.

Как уточняется в сообщении, в Басманном суде рассматривается ходатайство следствия об избрании Ишаеву меры пресечения в виде заключения под домашний арест на два месяца.

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Сам мужчина заявил, что его несправедливо обвиняют в хищении 5 миллионов рублей, совершенном за пять лет. По словам бывшего губернатора, данная сумма является лишь частью его зарплаты.

В свою очередь, адвокат обвиняемого просит отпустить того под залог в размере 15 миллионов рублей.

О задержании Ишаева в Москве стало известно в четверг утром. Позднее силовики провели обыски в правительстве Хабаровского края. Отмечалось, что все прошло «тихо и спокойно».

В отношении бывшего губернатора возбуждено уголовное дело о хищении средств компании «Роснефть». С 2013-го по 2018 год он занимал должность вице-президента компании.

Хабаровский край Виктор Ишаев возглавлял с 1991-го до 2009 год.

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