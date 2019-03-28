Путина проинформировали об уголовном деле в отношении бывшего губернатора

Президент России Владимир Путин проинформирован об уголовном деле в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 28 марта.

«Президент проинформирован об этом», — сказал представитель Кремля.

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О задержании Ишаева в Москве стало известно в четверг утром. Позднее силовики провели обыски в правительстве Хабаровского края. Отмечалось, что все прошло «тихо и спокойно».

В отношении бывшего губернатора возбуждено уголовное дело о хищении средств компании «Роснефть». С 2013 по 2018 год он занимал должность вице-президента компании.

Хабаровский край Виктор Ишаев возглавлял с 1991 до 2009 год.

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