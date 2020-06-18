Внук экс-губернатора Ишаева помолился и перекрестился в суде по делу о ДТП

26-летний внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь, устроивший ДТП в центре Москвы, помолился и перекрестился перед слушаниями в судебном участке Пресненского района столицы, где рассматривается административный материал в отношении него. Видео опубликовал Telegram-канал Life Shot.

Игорь Ишаев, которому грозит 15 суток ареста за езду в пьяном виде и без прав, объяснил в суде, почему оказался за рулем машины. Он заявил, что водит автомобиль не так часто, но его подруге понадобилась срочная помощь, поэтому ему пришлось сесть за руль. В пути поврежденная хоккейной травмой нога застряла между педалями газа и тормоза, из-за чего произошла авария.

Ишаев утверждает, что был трезв, а после ДТП выпил две или три бутылки пива.

Ранее 17 июня стало известно, что после аварии в его крови было обнаружено 0,738 промилле алкоголя. Ишаев был лишен прав на вождение за предыдущие нарушения.

«Вечером водитель Porsche Panamera разворачивался под Ваганьковским путепроводом, не справился с управлением и врезался в Porsche Cayenne и в Audi. (...) Машины получили механические повреждения, пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе главка столичной полиции.

Ишаев в 2017 году за рулем своего автомобиля врезался в фуру на МКАДе. Тогда его друга госпитализировали с тяжелыми травмами.

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