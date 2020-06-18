Устроивший ДТП внук экс-губернатора Ишаева напал на журналистку

Life shot

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь, который стал виновником пьяного ДТП в центре Москвы, напал на журналистку Telegram-канала Life Shot и разбил ее телефон. Издание опубликовало кадры стычки.

По данным Life Shot, госпитализированный Ишаев не успел протрезветь. После вопроса корреспондента о том, задумывался ли он о возможных жертвах пьяной езды, виновник ДТП накинулся на нее и выбил гаджет из ее рук. Затем за кадром слышен голос другого журналиста, требующего вернуть телефон репортеру.

На последующие вопросы, в том числе о причинах нападения на корреспондента, Ишаев отвечать не стал: сначала прятался от людей с камерами, а потом сбежал.

Ранее сообщалось, что 26-летнего Игоря Ишаева госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга. По словам родственницы, повреждения у него незначительные.

17 июня вечером мужчина устроил пьяное ДТП в центре Москвы: на своем Porsche он сбил еще два дорогих автомобиля. Выяснилось, что ранее Ишаева лишали водительских прав, а в 2017 году он также стал виновником серьезной аварии. Тогда его приятеля доставили в больницу с тяжелыми травмами.

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