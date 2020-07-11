Автомобиль скатился с горы в отдыхающих на пляже россиян

В Башкирии на пляже вблизи озера Аслыкуль автомобиль скатился с горы в сторону отдыхающих. Об этом в субботу, 11 июля, сообщает в своем Instagram региональное управление ГИБДД.

На опубликованном в сообществе «БашДТП» во «ВКонтакте» видео инцидента видно, как водитель Skoda Fabia пытался заехать на горку, однако по какой-то причине остановился и вышел из машины, которую, судя по всему, забыл поставить на ручной тормоз.

В итоге автомобиль стремительно скатился под гору, прямо в направлении отдыхающих. Люди, вовремя заметив опасность, начали кричать о несущейся в их сторону неуправляемой машине. По данным ГИБДД, никто не пострадал. Отмечается, что мужчина с ребенком успели покинуть одну из палаток за несколько секунд до того, как по ней проехала машина.

В конце концов, неуправляемый автомобиль наехал на припаркованный Ford и остановился. Судя по опубликованным фотографиям, скатившаяся с горы машина сильно повреждена. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв.

Ранее сообщалось, что в английском графстве Гэмпшир водитель устроил ДТП из-за мусора в машине. Легковой Volkswagen остановился на склоне холма. Пока автомобилист пытался нащупать стояночный тормоз под грудами хлама на сиденьях и под ногами, его автомобиль скатился вниз под собственным весом и врезался в припаркованную машину. В результате столкновения никто не пострадал.

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