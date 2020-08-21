Отдыхающие на популярном российском курорте пожаловались на кучи мусора и грязь

В Ялте, на популярном крымском курорте, российские отдыхающие пожаловались на кучи мусора и грязь на улицах. Об этом сообщает «Крым 24».

По данным телеканала, в центре населенного пункта расположено множество точек торговли и общепита, однако мусорные баки и урны расставлены не везде. В результате город выглядит неухоженным, везде стоит неприятный запах, роятся насекомые, процедуры по дезинфекции проводятся редко.

«Мы там вообще первый день когда вышли, я говорю: что это такое? Огромные кучи мусора!» — пожаловалась туристка из Москвы Надежда Петушкова. Путешественник из Ростова-на-Дону Денис Бабаев заявил, что каждый день на отдыхе проходит квест «Куда выбросить мусор».

Отмечается, что в курортный сезон, согласно законодательству, абонентскую плату за вывоз мусора должны предоставлять частные гостиницы и мини-отели Ялты, однако это требование выполняют далеко не все объекты размещения.

«Из-за возросшей нагрузки и непоступивших денег коммунальщики не могут установить новые урны и контейнеры, которые уже закупили», — указано в тексте. При этом число отдыхающих на курорте увеличивается.

13 июля в сети появились видеозаписи, на которых запечатлен один из пляжей крымского Коктебеля, куда стекала городская канализация, — в этот момент на побережье загорали и купались люди. Очевидцы утверждали, что аналогичная ситуация и на других курортах полуострова, например, в Феодосии. Местные власти пообещали провести проверки и разобраться с причинами антисанитарии.

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