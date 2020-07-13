Залитые нечистотами пляжи в Крыму сняли на видео

Залитые нечистотами пляжи курортов Крыма сняли на видео. Кадры разместил на своей странице в Facebook общественник Александр Талипов.

На записи показан один из пляжей Коктебеля, на который стекает городская канализация. В этот момент на побережье загорают и купаются люди.

«Течет дерьмо повсюду, струей, потоком», — прокомментировал автор.

Как рассказал Талипов изданию Ridus, аналогичная ситуация наблюдается и на других курортах полуострова, например, в Феодосии. В крупных населенных пунктах, отметил он, очистные сооружения давно устарели и требуют модернизации и ремонта.

Основная проблема, пояснил общественник, состоит в том, что сооружения рассчитаны на определенный объем обработки стоков, но в туристический сезон он увеличивается за счет приезжих, и это приводит к тому, что коллектор переполняется.

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В свою очередь, глава крымской общественной организации «Экология и мир» Артем Артов рассказал журналистам, что проблему создают, в том числе, и владельцы гостевых домов, не подключенных к системе канализации. Это приводит к тому, что все их отходы стекают по ливневкам в море и на пляжный песок.

Все это, отметил Артов, приводит к риску для здоровья отдыхающих, которые во время купания могут подхватить инфекционные заболевания.

«Выход — дикие пляжи вдали от населенных пунктов, там вода чистая», — подытожил крымский эколог.

Ранее сообщалось, что на мексиканском курорте Акапулько на побережье Тихого океана появилась «вонючая черная вода». Местные жители посчитали, что в городе прорвались сточные трубы, в связи чем произошел отток большого количества грязи из канализации прямо на пляж.

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