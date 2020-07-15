В Крыму заинтересовались залитыми нечистотами пляжами курорта

Прокуратура Крыма заинтересовалась размещенными в соцсетях видеозаписями, на которых запечатлены залитые нечистотами пляжи местных курортов, и организовала проверку по факту публикаций. Об этом в среду, 15 июля, сообщается на сайте ведомства.

Специалисты изучат возможные нарушения при утилизации жидких бытовых отходов в Черное море, а также дадут оценку соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и действиям ответственных должностных лиц.

«При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на устранение выявленных нарушений и привлечение виновных лиц к ответственности», — говорится в сообщении.

13 июля в сети появилось видео, на котором запечатлен один из пляжей Коктебеля, куда стекала городская канализация — в этот момент на побережье загорали и купались люди. Очевидцы также утверждали, что аналогичная ситуация наблюдается и на других курортах полуострова, например, в Феодосии. В крупных населенных пунктах очистные сооружения давно устарели и требуют модернизации и ремонта.

В свою очередь глава крымской общественной организации «Экология и мир» Артем Артов рассказал, что проблему создают в том числе владельцы гостевых домов, не подключенных к системе канализации. Это приводит к тому, что все их отходы стекают по ливневкам в море и на пляжный песок.