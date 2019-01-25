Жителей российского села заблокировал ледник из фекалий

Жители нескольких домов в селе Большое Баландино (Челябинская область) оказались отрезаны от своих придомовых построек после оледенения, вызванного разливом фекальных вод, сообщает «Сосновская Нива».

Замерзшие нечистоты из канализационной ямы заблокировали двери придомовых построек в двух дворах и лишили хозяев возможности ими воспользоваться. Причиной разлива стала устаревшая инфраструктура: выгребная яма, которую используют 17 семей из многоквартирного двухэтажного дома, была сделана более 30 лет назад. Кроме того, в доме нет управляющей компании, и жильцы пользуются услугами общей канализации.

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Как пояснили жители дома, они получают квитанции лишь за газ, электричество и вывоз мусора: за выкачиванием канализации нужно следить сообща, и они решили назначить человека, ответственного за сбор денег с каждой квартиры. Однако после того, как тарифы выросли в несколько раз, жители начали возмущаться и отказываться от услуг ассенизаторов.

«Кому надо связываться и нервы портить, когда у других на все деньги есть, а чтобы за ассенизацию заплатить — нет. Вот год начался, каждый сам нанимает. (...) некоторые вообще никогда денег не давали и машину не вызывали. Говорят, что это не их проблемы», — рассказали жильцы. Они также выразили опасение, что из-за отсутствия центрального водопровода могут загрязниться источники питьевой воды.

Глава Долгодеревенского сельского поселения Александр Желтов заявил, что «оказывать бесплатные услуги на ассенизацию сейчас никто не может». Администрация Сосновского муниципального района распорядилась создать комиссию, которая проведет конкурс по отбору управляющей компании для пострадавшего от разлива фекалий дома.

11 января аналогичная ситуация возникла в селе Чигири (Амурская область): нечистоты из переполненных септиков вылились на улицу населенного пункта и потекли вниз. Позднее они заледенели, образовав «горку», с которой начали кататься дети. К очищению септиков была привлечена сторонняя строительная компания. Местные власти направили обращение в прокуратуру, а также в государственную жилищную инспекцию региона для аннулирования лицензии управляющей компании, прекратившей выплаты за откачку септиков трех многоквартирных домов.

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