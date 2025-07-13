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02:29, 13 июля 2025Россия

Российский боец нашел боевика ВСУ по восковой свече

Военкор Рожин: Российский боец нашел боевика ВСУ по восковой свече
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российский боец Руслан нашел боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подвале по восковой свече, сообщил военный корреспондент Борис Рожин в своем Telegram-канале.

По словам военкора, российский военный заметил дым из-под покрывала и сразу понял, что под ним кто-то прячется. В подвалах находились бойцы нацбатальона «Волки Да Винчи».

«В следующем подвале его встречали уже с дулом у двери — туда тоже полетела взрывчатка», — заявил он.

После обнаружения бойцов ВСУ российские военные забрали их шевроны и флаг в качестве трофеев.

Ранее российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), разглядывая зайцев в процессе патрулирования, поразил бойца ВСУ.

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