Российский дрон в погоне за зайцами поймал бойца ВСУ

Российский дрон, разглядывая зайцев, поразил бойца ВСУ

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), разглядывая зайцев в процессе патрулирования, поразил бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья!».

«Пока наш дрон патрулировал небо, искал цель, разглядывал зайцев, прямо из лесополосы вываливается вэсэушник. Будто на воскресной пробежке. Секунда на переключение из режима "Диснейленд" в режим "боевая работа", и дрон летит прямо на него. Буквально несколько секунд, и цель поражена», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что Киев запускает систему перехвата БПЛА с помощью дронов-перехватчиков. Кроме того, сообщается, что под эту задачу будет создан центр для подготовки операторов дронов-перехватчиков. Проект называется «Чистое небо».