Daily Express: Макрон унизил Стармера во время недавного визита в Британию

Президент Франции Эммануэль Макрон во время недавнего визита унизил премьер-министра Великобритании Кира Стармера. С таким мнением выступил британский таблоид Daily Express.

В публикации обвили Макрона в попытке унизить Стармера и подчеркнули, что британский премьер позволил диктовать себе условия. Уточняется, что политики обсуждали миграционный кризис в Британии и Евросоюзе. Журналисты отметили, что Макрон превратил Британию в хаб для мигрантов, чтобы уберечь от них страны ЕС.

«[(Мы] просто стали еще немного униженнее как нация. Наш Brexit еще больше дискредитирован — кстати, именно в этом и заключался визит Макрона», — заключается в статье.

Ранее Макрон и Стармер заявили, что планы миротворческой операции на Украине созрели и готовы к реализации. Они также призвали союзников усилить скоординированное давление на Россию с целью ее «принуждения к переговорам».