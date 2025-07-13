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02:48, 13 июля 2025Интернет и СМИ

Макрона обвинили в попытке унизить Стармера

Daily Express: Макрон унизил Стармера во время недавного визита в Британию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Ким Стармер и Эммануэль Макрон

Ким Стармер и Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон во время недавнего визита унизил премьер-министра Великобритании Кира Стармера. С таким мнением выступил британский таблоид Daily Express.

В публикации обвили Макрона в попытке унизить Стармера и подчеркнули, что британский премьер позволил диктовать себе условия. Уточняется, что политики обсуждали миграционный кризис в Британии и Евросоюзе. Журналисты отметили, что Макрон превратил Британию в хаб для мигрантов, чтобы уберечь от них страны ЕС.

«[(Мы] просто стали еще немного униженнее как нация. Наш Brexit еще больше дискредитирован — кстати, именно в этом и заключался визит Макрона», — заключается в статье.

Ранее Макрон и Стармер заявили, что планы миротворческой операции на Украине созрели и готовы к реализации. Они также призвали союзников усилить скоординированное давление на Россию с целью ее «принуждения к переговорам».

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