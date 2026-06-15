Проститутка пыталась вылезти из квартиры буйного москвича через окно

«112»: Москвич с ножом ломился в квартиру, чтобы разобраться с проституткой

Москвич пытался попасть к себе в квартиру, чтобы разобраться с проституткой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, мужчина вызвал проститутку к себе домой, но во время посиделок решил, что она украла у него деньги. Как мужчина оказался в подъезде, непонятно, но полицейские задержали его на лестничной площадке, когда он ломился в квартиру. По предварительным данным, у него был с собой нож.

Проститутка, которая находилась внутри, испугалась буйного клиента — выбросила свою сумку в окно и попыталась вылезти сама. Ее тоже задержали. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разбираются в том, была ли кража.

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