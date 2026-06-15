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10:15, 15 июня 2026Экономика

Одна из богатейших женщин мира помогла Маску стать триллионером

WSJ: Самая богатая женщина Австралии купила акции SpaceX более чем на миллиард долларов
Дмитрий Воронин
Джина Райнхарт

Джина Райнхарт. Фото: Hollie Adams / Reuters

Самая богатая австралийка и одна из богатейших женщин мира Джина Райнхарт, владеющая горнодобывающей компанией Hancock Prospecting, купила акции SpaceX на сумму более миллиарда долларов. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

В публикации отмечается, что инвестиция, которая, в частности, помогла владельцу указанного космического стартапа Илону Маску стать первым в истории долларовым триллионером, оказалась крупнейшим единовременным вложением Hancock Prospecting за пределами отрасли добычи железной руды.

Согласно данным Bloomberg, 72-летняя Райнхарт занимает 60-е место в списке мировых богачей с 36,9 миллиарда долларов.

SpaceX на прошлой неделе провела крупнейшее в истории первичное размещение акций (IPO), в ходе которого капитализация компании достигла 2,1 триллиона долларов, а состояние Маска — примерно 1,1 триллиона.

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