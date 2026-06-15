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10:15, 15 июня 2026Россия

В регионе России сбили ракету ВСУ

Клычков: Над Орловской областью сбили ракету ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Над территорией Орловской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава российского региона Андрей Клычков на платформе «Макс».

«Ночью на территории Орловской области нашими силами ПВО уничтожены два вражеских беспилотных летательных аппарата и одна ракета», — написал губернатор. Тип атаковавших регион ракеты и дронов он не уточнил.

По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет. На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО в ночь на 15 июня сбили над регионами страны 123 беспилотника ВСУ. Под ударом оказались 13 регионов.

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