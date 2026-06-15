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10:07, 15 июня 2026Мир

Финский министр выступил с предупреждением Украине

Хяккянен: Украинские беспилотники не должны создавать угрозу для безопасности стран НАТО
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Украинские беспилотники не должны создавать угрозу для безопасности стран НАТО. Об этом предупредил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, сообщает Euractiv.

По данным портала, глава финского военного ведомства назвал «недопустимым и неправильным», чтобы украинские удары по России создавали угрозу для государства НАТО.

Он также призвал Киев организовывать свои операции таким образом, чтобы не подвергать риску страны, оказывающие Украине помощь.

Ранее инспектор финских сил противовоздушной обороны Мано-Микаэль Нокелайнен сообщил, что в Силах обороны Финляндии создадут подразделения, которые будут бороться с нарушающими воздушное пространство страны беспилотными летательными аппаратами.

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