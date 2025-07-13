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02:31, 13 июля 2025Россия

В России объяснили значение торговой войны между США и ЕС

Пушков заявил, что война США и ЕС отражает ослабление экономической мощи США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков высказался о торговой войне между США и Европейским союзом (ЕС). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков объяснил, что война отражает ослабление экономической мощи США в 21 веке. По его мнению, Вашингтон не может как раньше конкурировать с другими центрами экономической силы в условиях свободного рынка.

Политик заявил, что у США также нет нужного объема ресурса, чтобы оплачивать «нерушимый союз» с Европой. Однако он будет сохраняться какое-то обозримое время.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об ускоренной подготовке ЕК ответных мер на пошлины США. «Это, в частности, предполагает ускорение подготовки надежных ответных мер с использованием всех имеющихся инструментов», — подчеркнул Макрон.

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