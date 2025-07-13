В России объяснили значение торговой войны между США и ЕС

Пушков заявил, что война США и ЕС отражает ослабление экономической мощи США

Сенатор Алексей Пушков высказался о торговой войне между США и Европейским союзом (ЕС). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков объяснил, что война отражает ослабление экономической мощи США в 21 веке. По его мнению, Вашингтон не может как раньше конкурировать с другими центрами экономической силы в условиях свободного рынка.

Политик заявил, что у США также нет нужного объема ресурса, чтобы оплачивать «нерушимый союз» с Европой. Однако он будет сохраняться какое-то обозримое время.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил об ускоренной подготовке ЕК ответных мер на пошлины США. «Это, в частности, предполагает ускорение подготовки надежных ответных мер с использованием всех имеющихся инструментов», — подчеркнул Макрон.