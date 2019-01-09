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Российские дети покатались с горки из заледеневших фекалий

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В селе Чигири Благовещенского района Приамурья появилась зимняя горка из заледеневших нечистот. С нее начали кататься дети, сообщает «Амур.инфо».

По информации издания, 29 декабря нечистоты потекли по улице вниз к частным коттеджам, затем дорога обледенела, и дети принялись кататься с образовавшейся «горки». Местные жители обратились с жалобами в Роспотребнадзор, прокуратуру и жилищную инспекцию.

Выяснилось, что авария произошла из-за переполненных септиков в недавно построенных трехэтажных домах. Управляющая компания отказалась обслуживать жильцов после того, как они не согласились с высокими ценами, и расторгла договор с предприятием, откачивающим нечистоты.

По данным РИА Новости, администрация Благовещенского района привлекла к очищению септиков стороннюю строительную компанию «Фаворит-Сервис». Как сообщили в единой дежурной диспетчерской службе района, жильцы выберут новую управляющую компанию.

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