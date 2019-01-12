Власти отчитались о горке из заледеневших нечистот в Амурской области

В селе Чигири Благовещенского района Амурской области ликвидировали горку из обледеневших фекалий, которая образовалась из-за переполненных септиков. Об этом в субботу, 12 января, РИА Новости сообщил представитель районной администрации.

«Закончили, все убрали», — рассказал собеседник агентства.

11 января сообщалось, что администрация Благовещенского района дала управляющей компании два дня, чтобы убрать заледеневшие фекалии с улицы. Помимо этого, местные власти направили обращение в прокуратуру, а также в государственную жилищную инспекцию региона для аннулирования лицензии управляющей компании, прекратившей выплаты за откачку септиков трех многоквартирных домов.

Нечистоты из переполненных септиков вылились на улицу населенного пункта 29 декабря 2018 года и потекли вниз. Позднее они заледенели, образовав «горку», с которой начали кататься дети. К очищению септиков была привлечена сторонняя строительная компания.

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