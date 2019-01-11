На уничтожение детской горки из заледеневших фекалий дали два дня

Администрация Благовещенского района Амурской области обязала управляющую компанию убрать заледеневшие фекалии с улицы в селе Чигири до субботы, 12 января. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо этого, местные власти направили обращение в прокуратуру, а также в государственную жилищную инспекцию Амурской области для аннулирования лицензии управляющей компании, прекратившей выплаты за откачку септиков трех многоквартирных домов.

Нечистоты из переполненных септиков вылились на улицу населенного пункта 29 декабря и потекли вниз. Позднее они заледенели, образовав «горку», с которой начали кататься дети. К очищению септиков власти привлекли стороннюю строительную компанию.

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