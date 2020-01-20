Более сотни российских детей отравилась питьевой водой с червями

Число обратившихся за медицинской помощью из-за некачественной питьевой воды в дагестанском Кизляре увеличилось до 300 человек, половина госпитализированы, сообщает НТВ. Ранее местные жители жаловались, что видели в воде червей.

В городских больницах сейчас находятся более 160 пациентов, почти сотня из них — дети. Всем поставлен диагноз амебиаз (дизентерия). Канал отмечает, что многие отделения медучреждений перепрофилированы для работы с инфекционными больными, врачи из других районов съезжаются на помощь кизлярским коллегам.

Пациентка по имени Татьяна рассказала журналистам, что попала в больницу после простой чистки зубов. Сначала подумала, что грипп, пыталась лечиться дома. В итоге в больницу ее везли на скорой. Ранее школьник по имени Омар рассказывал телеканалу «МИР 24», что вместе с сестрой его госпитализировали на следующий день после того, как он умылся, и немного воды попало в рот.

Основная версия, почему произошло загрязнение водопроводной воды — незаконный монтаж канализации. Жители старого советского дома, где она отсутствует, самостоятельно вывели трубу из санузла в дренажный колодец. Там проходил водопровод, который был поврежден. В итоге нечистоты смешались с нормальной водой и попали в квартиры.

Горожанка Раиса Доронина в разговоре с «МИР 24» отметила, что после Нового года из крана пошла зловонная вода с настоящими червями. «Купаешься, а с тебя черви идут и гнилье болотного запаха», — вспоминала она.

Первые случаи заражения кишечной инфекцией в Кизляре начали регистрироваться в начале января. Большинство пострадавших — жители района Черемушки. К середине месяца власти организовали подвоз питьевой воды, медики делали обходы по домам. Идет массовая вакцинация всех контактировавших с госпитализированными, вся вода в городе проходит процедуру обеззараживания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту эпидемии.

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