Приехавшие на соревнования дети отравились в Москве

В Москве отравились 16 детей, приехавших в столицу на соревнования по робототехнике. Об этом сообщает ТАСС.

Все подростки находятся в удовлетворительном состоянии, их планируется госпитализировать с подозрением на бактериальное пищевое отравление. В столичном департаменте здравоохранения уточнили, что угрозы для жизни заболевших детей нет.

В отеле Red Brick, куда заселились подростки, агентству РИА Новости рассказали, что постояльцы начали массово жаловаться на плохое самочувствие после полудня. После этого представитель гостиницы вызвал скорую.

Причина отравления не известна. В отеле предположили, что дети могли отравиться в не связанной с гостиницей столовой, либо во время прогулки по городу. «Все взрослые же, неизвестно, где они отравились. Им, наверное, лет по 15-17», — добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось об отравлении детей, прибывших из нескольких российских регионов в Казань для участия в футбольном турнире. В больницу обратились 16 человек, шестеро из них были госпитализированы. У них был выявлен норовирус.

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