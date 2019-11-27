Двое детей умерли из-за таинственного вещества в Крыму

В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту смерти двух детей, еще один ребенок и мать малышей находятся в реанимации после отравления неизвестным веществом. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

Состояние пострадавшего ребенка оценивается как стабильно тяжелое, он был введен в медикаментозный сон и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его мать находится в терапевтическом отделении, передает «Интерфакс».

24 ноября жительница Железнодорожного района вызвала бригаду медиков в связи с внезапным ухудшением состояния здоровья своих троих детей. 10-месячный мальчик скончался прибытия медиков, его восьмилетняя сестра умерла в больнице.

Приоритетной версией случившего следователи считают отравление веществом неясной этиологии. Утечек бытового газа, источника угарного газа, неисправности и непроходимости вытяжки и вентиляции специалисты не выявили. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

По данным телеканала «Крым 24», семья жила на втором этаже многоквартирного дома, на первом находится склад. Соседи не исключают, что там травили крыс или тараканов.

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