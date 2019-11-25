В отравлении российских школьников заподозрили объект «Газпрома»

Массовое отравление школьников в селе Вад Нижегородской области произошло из-за нарушения эксплуатации газоснабжающего оборудования на одном из объектов «Газпрома», находящимся в шести километрах от школы. Такую версию рассматривают нижегородские власти, рассказал ТАСС министр энергетики и ЖКХ региона Андрей Чертков.

«По предварительной информации, в качестве причины произошедшего рассматривается нарушение режима эксплуатации газоснабжающего оборудования, которое находится в ведении ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"», — сказал он.

В газовой компании ранее отрицали информацию о выбросе вредных веществ. В пресс-службе отмечали, что на объекте никаких работ не проводилось, газораспределительная станция работает стабильно, без отклонений. «Есть информация, что дети отравились только на третьем этаже школы. По предварительной информации, там горит еще свалка», — сказал представитель предприятия.

В региональном управлении МЧС агентству сказали, что у них нет данных о пожаре на свалке. В областном правительстве уточнили, что она была ликвидирована месяц назад.

В понедельник, 25 ноября, в больницу с признаками отравления были доставлены 44 ученика и один учитель Вадской средней школы, занятия приостановили. После медицинского осмотра их отпустили домой. Предположительно, они надышались одорантом с газораспределительной станции, который используют для придания запаха газу.

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